Jessica Moretti è stata portata davanti alle procure che indagano sull’incendio nel bar Constellation a Crans-Montana. Le accuse contro di lei includono falso documentale. Oggi si è svolto un confronto tra la donna e il marito, organizzato a Sion. La donna è comparsa davanti agli inquirenti, che stanno approfondendo le sue dichiarazioni. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell’incendio o sui motivi delle accuse.

Nuove accuse contro Jessica Moretti, che oggi è comparsa davanti alle procuratrici che stanno indagando sull’incendio nel bar Constellation di Crans-Montana e oggi hanno organizzato a Sion per la prima volta un confronto tra la donna e il marito Jacques. Secondo fonti citate da Rsi, la francese è ora perseguita anche per falso documentale. La nuova imputazione sarebbe legata alla presentazione di una fattura falsificata della famigerata schiuma che ha preso fuoco il primo gennaio e che è all’origine del rogo. La modifica della fattura, sottolinea il media svizzero, potrebbe essere legata a ragioni fiscali e non avrebbe quindi un legame diretto con la tragedia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crans-Montana, Jessica Moretti accusata di falso documentale

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Jessica Moretti: dal red carpet di Cannes alla tragedia in Svizzera del Constellation

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