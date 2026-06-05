Strage di Crans-Montana Jessica Moretti in tribunale | Distrutti da falsità La madre di una vittima | Tu puoi abbracciare i tuoi figli – Il video

Jessica Moretti ha dichiarato di essere stata distrutta dalle falsità diffuse contro di lei durante l'interrogatorio a Sion, in merito al rogo di Capodanno nel discobar di Crans-Montana. La proprietaria del locale, insieme al marito, ha aperto il procedimento affermando di essere stata colpita da molte menzogne. La madre di una vittima ha commentato la vicenda dicendo: «Tu puoi abbracciare i tuoi figli».

«Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti». Con questa dichiarazione spontanea Jessica Moretti, proprietaria insieme al marito Jacques del Constellation, ha aperto l’interrogatorio in corso a Sion sul rogo di Capodanno nel discobar di Crans-Montana. L’imprenditrice ha assicurato di voler collaborare con gli inquirenti, sottolineando di aver sempre risposto alle domande. All’audizione, condotta in un confronto tra i due coniugi, partecipano la procuratrice generale aggiunta del Cantone vallese Catherine Seppey e una settantina di avvocati delle parti civili. La risposta della madre di Arthur alle parole della Moretti. 🔗 Leggi su Open.online

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Crans-Montana, Jessica Moretti in lacrime: Il mio pensiero costante alle vittime

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