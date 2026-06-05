Jessica Moretti e il marito Jacques sono stati ascoltati in caserma riguardo alla strage di Crans-Montana. Durante l’interrogatorio, lei ha affermato che le accuse sono false e che le hanno rovinati. Non sono stati rilasciati dettagli sui contenuti delle dichiarazioni o sulle domande poste. La polizia ha confermato che l’indagine continua e che si stanno verificando diversi aspetti della vicenda. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento.

Si attendono nuovi sviluppi sul caso Crans-Montana con l’interrogatorio di coppia a Sion di Jessica Moretti e del marito Jacques, proprietari del Le Constellation: rendendo una dichiarazione spontanea, la donna ha denunciato le “tante falsità” dette su di loro. “Siamo stati distrutti” ha dichiarato Jessica Moretti, assicurando di voler collaborare con gli inquirenti. Le dichiarazioni di Jessica Moretti sul caso Crans-Montana Le parole degli avvocati Lo sfogo della mamma di una vittima di Crans-Montana Le dichiarazioni di Jessica Moretti sul caso Crans-Montana Jessica Moretti ha reso una dichiarazione spontanea in apertura dell’interrogatorio... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Crans-Montana, Jessica Moretti sotto interrogatorio col marito Jacques: "Dette falsità, ci hanno distrutti"

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Crans-Montana, Jessica Moretti in lacrime: Il mio pensiero costante alle vittime

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