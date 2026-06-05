Crans-Montana Jessica Moretti sotto interrogatorio col marito Jacques | Dette falsità ci hanno distrutti

Da virgilio.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Jessica Moretti e il marito Jacques sono stati ascoltati in caserma riguardo alla strage di Crans-Montana. Durante l’interrogatorio, lei ha affermato che le accuse sono false e che le hanno rovinati. Non sono stati rilasciati dettagli sui contenuti delle dichiarazioni o sulle domande poste. La polizia ha confermato che l’indagine continua e che si stanno verificando diversi aspetti della vicenda. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si attendono nuovi sviluppi sul caso Crans-Montana con l’interrogatorio di coppia a Sion di Jessica Moretti e del marito Jacques, proprietari del Le Constellation: rendendo una dichiarazione spontanea, la donna ha denunciato le “tante falsità” dette su di loro. “Siamo stati distrutti” ha dichiarato Jessica Moretti, assicurando di voler collaborare con gli inquirenti. Le dichiarazioni di Jessica Moretti sul caso Crans-Montana Le parole degli avvocati Lo sfogo della mamma di una vittima di Crans-Montana Le dichiarazioni di Jessica Moretti sul caso Crans-Montana Jessica Moretti ha reso una dichiarazione spontanea in apertura dell’interrogatorio... 🔗 Leggi su Virgilio.it

crans montana jessica moretti sotto interrogatorio col marito jacques dette falsit224 ci hanno distrutti
© Virgilio.it - Crans-Montana, Jessica Moretti sotto interrogatorio col marito Jacques: "Dette falsità, ci hanno distrutti"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Crans-Montana, Jessica Moretti in lacrime: Il mio pensiero costante alle vittime

Video Crans-Montana, Jessica Moretti in lacrime: Il mio pensiero costante alle vittime

Notizie e thread social correlati

Crans Montana, inchiesta procura Roma: indagati Jacques e Jessica MorettiLa procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Jacques e Jessica Moretti, gestori del bar Le Constellation a Crans Montana.

Strage di Crans Montana: Jacques e Jessica Moretti indagati a RomaLa procura di Roma ha aperto un’indagine nei confronti di Jacques e Jessica Moretti, gestori di un’attività nella zona di Crans Montana.

Temi più discussi: Crans-Montana, trovato un conto segreto di Jessica Moretti; Crans-Montana, spunta un conto segreto di Jessica Moretti; Crans-Montana, la giustizia confronta le versioni dei coniugi Moretti; Crans-Montana, spunta il conto segreto di Moretti.

crans montana crans montana jessica morettiCrans-Montana, Jacques e Jessica Moretti arrivano in tribunaleJacques e Jessica Moretti, proprietari del bar Le Costellation Crans-Montana, sono arrivati in tribunale a Sion per rispondere a nuove domande sull'incendio che ha provocato la morte di ... ilmessaggero.it

crans montana crans montana jessica morettiCrans-Montana, Jacques e Jessica Moretti: Su di noi solo falsità, ci hanno distrutti. Le versioni incrociate davanti ai giudiciÈ il giorno del confronto più duro e atteso a Sion, in Svizzera. I coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del discobar Le Constellation di Crans-Montana, ... leggo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web