Crans-Montana Jessica Moretti | Contro di noi solo falsità La madre di una delle vittime | Voglio risposte

Da ilgiornale.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La madre di un ragazzo di 16 anni morto in un incendio a Crans-Montana ha partecipato a un interrogatorio in tribunale. La donna ha chiesto risposte e ha accusato gli imputati di presentare solo falsità. La testimonianza si è svolta nell’aula di un politecnico, mentre i genitori delle vittime cercano chiarezza sulla vicenda. La famiglia del giovane deceduto ha espresso il desiderio di ottenere spiegazioni ufficiali riguardo alle circostanze del rogo.

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"Sono qui perché voglio risposte, vogliamo risposte". Laetitia Brodard-Sitre, la mamma di Arthur, 16enne morto a Capodanno nel rogo del Constellation, a Crans-Montana, partecipa oggi all'interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti, nell'aula del politecnico di Sion. "In questa tragedia - dice, accompagnata dal suo avvocato - ho perso il mio figlio Arthur, ed è per questo che mi sono vestita in bianco e ho la sua foto sul cuore, a sinistra. Ci sono 41 angeli che se ne sono andati, ci sono ancora 115 feriti che sono in ospedale, in terapia intensiva e che sono gravemente ustionati, alcuni ancora in choc settico e non li si riconosce più". Arthur era una promessa del calcio giovanile della squadra FC Lutry, paese del Cantone di Vaud, sul lago Lemano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Crans Montana, Jacques e Jessica Moretti aggrediti dai familiari delle vittime: il video

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