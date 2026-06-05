La madre di un ragazzo di 16 anni morto in un incendio a Crans-Montana ha partecipato a un interrogatorio in tribunale. La donna ha chiesto risposte e ha accusato gli imputati di presentare solo falsità. La testimonianza si è svolta nell’aula di un politecnico, mentre i genitori delle vittime cercano chiarezza sulla vicenda. La famiglia del giovane deceduto ha espresso il desiderio di ottenere spiegazioni ufficiali riguardo alle circostanze del rogo.

"Sono qui perché voglio risposte, vogliamo risposte". Laetitia Brodard-Sitre, la mamma di Arthur, 16enne morto a Capodanno nel rogo del Constellation, a Crans-Montana, partecipa oggi all'interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti, nell'aula del politecnico di Sion. "In questa tragedia - dice, accompagnata dal suo avvocato - ho perso il mio figlio Arthur, ed è per questo che mi sono vestita in bianco e ho la sua foto sul cuore, a sinistra. Ci sono 41 angeli che se ne sono andati, ci sono ancora 115 feriti che sono in ospedale, in terapia intensiva e che sono gravemente ustionati, alcuni ancora in choc settico e non li si riconosce più". Arthur era una promessa del calcio giovanile della squadra FC Lutry, paese del Cantone di Vaud, sul lago Lemano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Crans-Montana, Jessica Moretti: "Contro di noi solo falsità". La madre di una delle vittime: "Voglio risposte"

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Crans Montana, Jacques e Jessica Moretti aggrediti dai familiari delle vittime: il video

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