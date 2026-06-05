Nell’ordinanza del Gip di Castrovillari si legge il racconto di Taj Mohammad Alamyar, l’unico sopravvissuto al rogo in cui sono morti quattro braccianti migranti. Alamyar spiega che l’attacco è avvenuto perché avevano chiesto un contratto. La scena si svolge in un’area isolata, dove l’auto è stata data alle fiamme. La polizia ha avviato le indagini, cercando di ricostruire il movente e gli autori dell’attentato.

«Alì e l’altro ci volevano uccidere perché avevamo chiesto i soldi o un contratto lavorativo». La chiave della strage di Amendolara è in questa frase. È scritta nel verbale reso il 2 giugno 2026 da Taj Mohammad Alamyar, afghano nato nel 1991, unico sopravvissuto alla Fiat Ulysse trasformata in una trappola di fuoco alla stazione di servizio IP, lungo la statale 106, in Calabria. Dentro quell’auto sono morti carbonizzati quattro braccianti migranti: Waseem Khan, Fazal Amin Khogyani, Ismat Ullah Qiemi e Amjad Safi. Alamyar, ustionato e con un braccio fratturato, è riuscito a salvarsi lanciandosi dal bagagliaio mentre il veicolo bruciava. È il... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Strage di Amendolara, il verbale: «Ci volevano uccidere perché avevamo chiesto un contratto»

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