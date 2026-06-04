I braccianti di Amendolara sono stati uccisi dopo aver espresso il desiderio di non vivere in dieci in una stanza. La notizia emerge da fonti investigative che confermano come le vittime avessero lamentato questa condizione ai presunti responsabili prima dell’omicidio. Le indagini continuano a chiarire i dettagli della vicenda e i motivi che hanno portato all’omicidio. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento.

Cosenza, 4 giugno 2026 – I braccianti uccisi ad Amendolara non volevano vivere in 10 in una stanza. Per questo si erano lamentati con i presunti assassini. Dalle loro proteste è scaturita la lite, culminata nel modo più brutale. È in sintesi quello che ha raccontato un testimone agli inquirenti che indagano sulla strage della Ss 106: emerge dal decreto con cui il Gip oggi ha convalidato il fermo e disposto il carcere per il pachistano Ahmed Safeer e per il connazionale Ali Raza. Nelle immagini delle telecamere di sorveglianza si vedono entrambi appiccare il fuoco al minivan, dove erano state rinchiuse le vittime, bruciate vive. Il teste è un conoscente di Raza: sarebbe stato lui a riferirgli le circostanze della mattanza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I braccianti di Amendolara uccisi “perché non volevano vivere in 10 in una stanza”. La nuova verità sulla strage

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

«Braccianti uccisi perché non volevano stare in 10 in una stanza»

Notizie e thread social correlati

Braccianti bruciati vivi a Cosenza, il gip: "Uccisi perché non volevano stare in 10 in una stanza"Due braccianti pachistani sono stati fermati e sottoposti a custodia cautelare nel carcere di Cosenza, dopo essere stati accusati di aver bruciato...

«Braccianti uccisi perché non volevano stare in 10 in una stanza». Disposto il carcere per i due presunti assassiniIl giudice ha disposto il carcere per due uomini accusati di aver ucciso due braccianti ad Amendolara.

Temi più discussi: Strage braccianti ad Amendolara, procuratore: Episodio di gravità inaudita; Amendolara, 4 braccianti bruciati vivi: È la mafia dei caporali; Braccianti uccisi in Calabria, monsignor Savino: mobilitare le coscienze; La strage di braccianti in Calabria riaccende il faro sul caporalato.

I braccianti di Amendolara uccisi perché non volevano stare in 10 in una stanza. Convalidato il fermo dei due pachistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato #ANSA x.com

Braccianti uccisi perché non volevano stare in 10 in una stanza. Disposto il carcere per i due presunti assassiniNon volevano vivere in dieci in una stanza. Per questo sono stati uccisi i braccianti di Amendolara. La circostanza emerge dal decreto con cui il Gip ha disposto il carcere per i due ... ilmessaggero.it

Strage Amendolara, i due pakistani restano in carcere. Braccianti uccisi perchè non volevano stare in 10 in una stanzaStrage braccianti, i due pakistani restano in carcere Il gip del Tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo di Safeer Ahmed e Ali Raza, i 31enni ... affaritaliani.it