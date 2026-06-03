Un sopravvissuto alla strage di Amendolara ha raccontato di come due uomini pakistani abbiano agito all’interno del veicolo. Uno ha chiuso le portiere mentre l’altro le teneva sotto pressione, spingendo da fuori. Dopo aver urlato, sono stati aperti il portellone posteriore e un accendino è stato lanciato all’interno, causando un incendio. La vittima ha riferito di aver chiesto ai caporali di essere pagata prima dell’attacco.

«Un pakistano chiudeva, l’altro teneva le portiere sotto pressione, le spingeva da fuori. Abbiamo iniziato a urlare, ma hanno aperto il portellone dietro e lanciato un accendino all’interno. È stato un attimo, l’inferno». Taj Mohammad Alamyar, l’unico sopravvissuto alla strage di Amendolara, ripercorre i drammatici momenti dell’incendio al minivan nel quale viaggiava con gli altri quattro braccianti arsi vivi per il fuoco appiccato da due «caporali pakistani» come rappresaglia per la loro richiesta di essere pagati. La testimonianza del sopravvissuto alla di Amendolara. «Alì e Bat erano davanti, uno alla guida, l’altro al suo fianco. Avevamo finito il turno e ci stavano riportando a casa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Strage di Amendolara, il sopravvissuto: «L’inferno in un attimo. Avevamo chiesto ai caporali pakistani di essere pagati»

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