Strade pericolose | è allarme! Lo svincolo di Poggibonsi Nord preoccupa molto i cittadini

Da lanazione.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Allarme sicurezza allo svincolo di Poggibonsi Nord, dove il manto stradale è molto rovinato in diversi punti. La condizione della strada preoccupa i cittadini, che segnalano crepe e buche che rendono difficile la circolazione. La situazione è stata portata all’attenzione delle autorità, ma al momento non sono stati annunciati interventi immediati per riparare i danni. La strada rimane considerata pericolosa da chi la percorre quotidianamente.

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Problemi di sicurezza allo svincolo di Poggibonsi Nord, dove il manto stradale in molti punti è davvero rovinato oltre ogni misura. Ci sono ampie aree dove l’asfalto è praticamente a pezzi, cosparso di tanti piccoli crateri. Per evitare di passarci sopra, lo slalom è d’obbligo. Non manca il ghiaino sui bordi della carreggiata, pericoloso per chi va su due ruote. Non passa settimana che qualcuno vada giù a terra in maniera rovinosa. Oltre a manomissioni del manto stradale che non sono mai state ripristinate ad arte e sui ci si sobbalza. Senza parlare delle immancabili buche. La segnaletica orizzontale, ovvero, le strisce bianche a terra, è consumata e poco visibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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