Allarme sicurezza allo svincolo di Poggibonsi Nord, dove il manto stradale è molto rovinato in diversi punti. La condizione della strada preoccupa i cittadini, che segnalano crepe e buche che rendono difficile la circolazione. La situazione è stata portata all’attenzione delle autorità, ma al momento non sono stati annunciati interventi immediati per riparare i danni. La strada rimane considerata pericolosa da chi la percorre quotidianamente.

Problemi di sicurezza allo svincolo di Poggibonsi Nord, dove il manto stradale in molti punti è davvero rovinato oltre ogni misura. Ci sono ampie aree dove l’asfalto è praticamente a pezzi, cosparso di tanti piccoli crateri. Per evitare di passarci sopra, lo slalom è d’obbligo. Non manca il ghiaino sui bordi della carreggiata, pericoloso per chi va su due ruote. Non passa settimana che qualcuno vada giù a terra in maniera rovinosa. Oltre a manomissioni del manto stradale che non sono mai state ripristinate ad arte e sui ci si sobbalza. Senza parlare delle immancabili buche. La segnaletica orizzontale, ovvero, le strisce bianche a terra, è consumata e poco visibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Strade pericolose: è allarme! Lo svincolo di Poggibonsi Nord preoccupa molto i cittadini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Massa, allarme nelle frazioni: parchi abbandonati e strade pericoloseA Massa, le frazioni di Castagnara e Cervara segnalano problemi di degrado e situazioni di pericolo.

Borgo di Magrignano: residenti segnalano degrado e strade pericoloseI residenti di Magrignano segnalano un peggioramento delle condizioni delle strade e la presenza di vegetazione che ostacola la visibilità e la...