Massa allarme nelle frazioni | parchi abbandonati e strade pericolose

A Massa, le frazioni di Castagnara e Cervara segnalano problemi di degrado e situazioni di pericolo. I consiglieri locali Tarantino e Santi hanno evidenziato lo stato di abbandono di alcuni parchi e la presenza di strade sconnesse e pericolose. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che chiedono interventi immediati per migliorare le condizioni delle aree pubbliche e la sicurezza delle vie di circolazione.

? Cosa sapere I consiglieri Tarantino e Santi segnalano degrado e pericoli stradali a Castagnara e Cervara.. L'assenza di manutenzione nei parchi e nelle vie mette a rischio la sicurezza locale.. I consiglieri Tarantino e Santi portano l’allarme del degrado nelle frazioni di Castagnara e Cervara direttamente al Consiglio comunale di Massa per rispondere alle urgenze dei cittadini. La preoccupazione che avvolge le zone periferiche della città è diventata una questione politica concreta dopo le segnalazioni raccolte da Daniele Tarantino e Giovanna Santi. Le due figure, appartenenti alla composizione del Partito Democratico, hanno deciso di dare voce a chi vive quotidianamente il senso di abbandono nelle frazioni massesi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Massa, allarme nelle frazioni: parchi abbandonati e strade pericolose Notizie correlate Cortona si fa bella. Strade rimesse a nuovo in centro e nelle frazioniLa città etrusca si prepara ad accogliere i campioni delle due ruote e lo fa rimettendo a nuovo le sue strade. Gubbio, protesta nelle frazioni : "Le nostre strade sono al limite"Tornano a chiedere interventi urgenti i residenti delle frazioni di Gubbio, in particolare le famiglie che vivono a Carestello, lungo l’arteria che...