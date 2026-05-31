I residenti di Magrignano segnalano un peggioramento delle condizioni delle strade e la presenza di vegetazione che ostacola la visibilità e la sicurezza. Le strade sono considerate pericolose e non vengono effettuate pulizie urbane da diversi anni. La vegetazione cresce senza interventi di manutenzione, contribuendo al degrado dell’ambiente e rendendo difficile il transito e la sicurezza dei cittadini.

? Domande chiave Come influisce la vegetazione sulla sicurezza dei residenti di via Del Giaggiolo?. Perché i servizi di pulizia urbana sono assenti da anni nel quartiere?. Chi deve rispondere alla gestione delle acque e dei tombini ostruiti?. Quali rischi sanitari comporta l'acqua stagnante nel palazzo abbandonato?.? In Breve Vegetazione invade via Del Giaggiolo e incrocio tra via dell'Oliveta e via Romiti.. Pulizia stradale Aamps assente nonostante la frequenza prevista di due volte a settimana.. Acque stagnanti in un palazzo abbandonato favoriscono proliferazione zanzare nel quartiere.. Linea 4+ isola le vie Filippelli e Romiti per trasporto pubblico insufficiente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Borgo di Magrignano: residenti segnalano degrado e strade pericolose

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