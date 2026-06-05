Strade chiuse e caos per il matrimonio di Dua Lipa manifesti sui muri | La nostra piazza non è il tuo salotto

Caos e traffico in centro stamattina a Palermo per via dei festeggiamenti del matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner. Sono infatti scattati i primi divieti e le misure di sicurezza nei luoghi che ospiteranno la cerimonia e il ricevimento. E nel frattempo non lontano, precisamente in vicolo dei. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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HELENA — SEM TER ONDE DORMIR COM MEUS 2 FILHOS, TOMEI UMA DECISÃO QUE MUDOU TUDO

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