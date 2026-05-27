Le nozze di Dua Lipa e Callum Turner sono programmate tra il 5 e il 7 giugno a Palermo. La cantante è già arrivata nella località scelta per il matrimonio.

Dal 5 al 7 giugno si terranno le nozze di Dua Lipa e Callum Turner a Palermo, la cantante è già arrivata nella location. Le nozze dovevano svolgersi a settembre ma la coppia ha scelto di anticiparle Infatti in questi giornila popstar è stata vista a Palermo, pare sia arrivata prima del suo futuro marito per ultimare i preparativi e soprattutto per le ultime prove dell’abito, firmato daDonatella Versace. Infatti la stilista è con lei in questi giorni di fervore. Lo scorso anno la coppia è stata aPalermodove lei ha lavorato, con la squadra di calcio, e poi ha trascorso qualche giorno di vacanza. Si è innamorata del capoluogo siciliano ed ha così deciso di sceglierla come location del suo matrimonio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Dua Lipa e Callum Turner anticipano il matrimonio di due mesi

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Dua Lipa et Callum Turner incognito dans le métro parisien !

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