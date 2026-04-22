dua lipa verso il matrimonio la meta scelta per celebrare le nozze

La cantante britannica Dua Lipa si prepara a sposarsi, con una cerimonia prevista in Sicilia. La decisione di celebrare le nozze nell’isola è stata confermata, ma non sono stati condivisi ulteriori dettagli sulla data o sui partecipanti. La popstar, nota per la sua capacità di sorprendere, ha scelto una meta insolita per il matrimonio, mantenendo il riserbo sulle vicende che la riguardano.

Dua Lipa verso il matrimonio. La pop star si sposerà in Sicilia. Dua Lipa non è mai stata un’artista prevedibile, e forse è proprio questo il segreto del suo fascino globale. Ma se c’è una cosa che nessuno si aspettava davvero, è l’idea – suggestiva, quasi cinematografica – di vederla pronunciare il fatidico “sì” sotto il sole dorato di Palermo. Immaginatela: non su un palco illuminato da led futuristici, ma tra i vicoli barocchi della città siciliana, dove il profumo degli agrumi si mescola alla salsedine e ogni balcone racconta una storia. Leggi anche Zeudi Di Palma ha sostenuto un provino per un noto reality show? L’indiscrezione Stando...🔗 Leggi su 361magazine.com

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Dua Lipa si sposa a Palermo. Non è una coincidenza. È amore vero. L'estate scorsa era già qui con Callum Turner — cappellino calato, passeggiata tra i vicoli del centro storico, arancine, cannoli, chiese barocche. Come una palermitana qualunque. Prima - facebook.com facebook

Dua Lipa si sposa e sceglie Palermo per dire "sì" a Callum Turner #dualipa x.com