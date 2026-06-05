Strada di Leonessa lavori notturni tra Monteleone di Spoleto e Cascia

Lunedì 8 giugno sono iniziati lavori notturni lungo la strada di Leonessa, tra Monteleone di Spoleto e Cascia. Anas ha annunciato che si procederà con il rifacimento delle opere di sostegno del corpo stradale in corrispondenza del km 8,900. I lavori interesseranno il tratto tra le due località e sono programmati durante le ore notturne. La strada sarà interessata da interventi di riparazione e miglioramento della stabilità del manto stradale.

Lavori lungo la statale di Leonessa, nel tratto compreso tra Monteleone di Spoleto e Cascia. Anas comunica che a partire da lunedì 8 giugno saranno eseguiti i lavori di rifacimento delle opere di sostegno del corpo stradale in corrispondenza del km 8,900, tra Monteleone di Spoleto e Cascia.Per. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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