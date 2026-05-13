A14 altri lavori notturni | prevista la chiusura tra i caselli di Forlì e Faenza
Nella notte tra giovedì e venerdì, il tratto dell'autostrada A14 tra Forlì e Faenza sarà chiuso dalle 21 alle 5 per lavori di asfaltatura. La chiusura riguarderà la carreggiata in direzione Bologna, mentre la circolazione sarà interdetta tra i caselli di Forlì e Faenza. Sono previste deviazioni e indicazioni lungo il percorso per i veicoli diretti verso Bologna.
Nuovi lavori notturni sul tratto forlivese dell'A14 Bologna-Taranto. Per consentire lavori di asfaltatura, dalle 21 di giovedì alle 5 di venerdì sarà chiuso il tratto compreso tra Forlì e Faenza, verso Bologna. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria al casello di Forlì, è possibile percorrere.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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