A14 altri lavori notturni | prevista la chiusura tra i caselli di Forlì e Faenza

Nella notte tra giovedì e venerdì, il tratto dell'autostrada A14 tra Forlì e Faenza sarà chiuso dalle 21 alle 5 per lavori di asfaltatura. La chiusura riguarderà la carreggiata in direzione Bologna, mentre la circolazione sarà interdetta tra i caselli di Forlì e Faenza. Sono previste deviazioni e indicazioni lungo il percorso per i veicoli diretti verso Bologna.

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