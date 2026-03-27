Ragusa–Catania lavori notturni sulla strada statale 514 | traffico deviato per demolizione di un cavalcavia

Tra le 22 di sabato 28 marzo e le 6 di domenica 29 marzo, sulla strada statale 514 tra Ragusa e Catania sono in programma lavori notturni per la demolizione di un cavalcavia al km 12,619. Per consentire l’intervento, si rende necessaria la deviazione del traffico, che sarà gestita attraverso percorsi alternativi predisposti lungo l’itinerario. La chiusura e le deviazioni saranno segnalate sul posto e lungo le strade di collegamento.

Nell’ambito dei lavori di ammodernamento dell’itinerario “Ragusa–Catania”, è stato programmato - per la notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo - un intervento di demolizione del cavalcavia esistente situato al km 12,619 della strada statale 514. L'attività si inserisce nel più ampio intervento. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Ragusa–Catania, lavori notturni sulla strada statale 514: traffico deviato per demolizione di un cavalcavia Articoli correlati Lavori sul ponte della strada statale 192 a Motta Sant'Anastasia: traffico deviato dal 20 gennaioDa giovedì 20 gennaio fino al 7 marzo la strada statale 192 “Della Valle del Dittaino”, nel Comune di Motta Sant'Anastasia, sarà chiusa al traffico... A23, al via i lavori sul cavalcavia: notti di chiusure e traffico deviatoPrendono il via i lavori di ammodernamento del cavalcavia dello svincolo di Udine Nord lungo l’autostrada A23 Udine–Tarvisio. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ragusa Catania lavori notturni sulla... Itinerario Ragusa-Catania, strada chiusa nel weekend per la demolizione di un cavalcavia. Ecco doveAnas, immagine di repertorioAnas lavori L’itinerario Ragusa-Catania sarà interessato da un intervento di demolizione ... msn.com Webuild, iniziati lavori viadotto autostrada Ragusa-CataniaWebuild ha iniziato i lavori dell'opera più importante dell'autostrada Ragusa-Catania, corridoio cruciale per la viabilità del versante orientale dell'isola. L'opera stradale, affidata da Anas (Gruppo ... ansa.it