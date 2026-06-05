Il 9 giugno 2026 segna un passaggio importante per Storie al bivio di sera, la versione in prime time del talk di Monica Setta che, dopo aver conquistato il pubblico del pomeriggio, approda finalmente nella fascia più prestigiosa di Rai2. La conduttrice porta con sé il suo stile riconoscibile, fatto di ascolto, delicatezza e domande che arrivano dritte al cuore, trasformando ogni intervista in un racconto intimo e potente. La puntata inaugurale promette un viaggio attraverso vite segnate da scelte decisive, errori, rinascite e momenti che hanno cambiato tutto. Il format si rinnova, si allarga e si arricchisce di nuovi linguaggi, mantenendo però la sua anima più autentica: quella di un programma che mette al centro le persone e i loro crocevia esistenziali. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Storie al bivio di sera: ospiti, anticipazioni e novità della puntata del 9 giugno 2026 su Rai2

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