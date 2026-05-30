Storie al Bivio di Sera il format di Monica Setta promosso in prima serata su Rai2
Il programma “Storie al Bivio di Sera” di Monica Setta sarà trasmesso in prima serata su Rai2 ogni martedì dall'9 giugno al 4 agosto, rimanendo in onda per tutta l’estate. La conduttrice, che aveva presentato il format nel daytime, continuerà a condurlo anche in questa fascia oraria. La trasmissione si svolgerà per tutta la stagione estiva senza interruzioni.
Il programma si prende la prima serata per tutta l'estate: Monica Setta, che ha lanciato il format nel daytime, andrà in onda tutti i martedì dal 9 giugno al 4 agosto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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