Storie al Bivio di Sera | dal 9 giugno su Rai 2 con Monica Setta

Con la fine della stagione di Belve, Rai 2 affida il martedì sera a Monica Setta e al suo format di interviste. Dal 9 giugno, Storie al Bivio di Sera prenderà posto alle 21.20 sul secondo canale pubblico (e in streaming su Rai Play), portando in prima serata uno spazio dedicato a confessioni inedite, memorie private e quei momenti cruciali in cui la vita prende una piega inaspettata. Il passo in avanti rispetto alla versione diurna non riguarda solo l’orario, ma anche il perimetro degli ospiti. Se Storie al Bivio pomeridiano aveva costruito la sua identità attorno al mondo dello spettacolo con un focus prevalentemente femminile, la versione serale apre le porte anche agli uomini e allarga il campo a personaggi del mondo della politica, della musica, dello sport, del giornalismo e della cronaca. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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