Stop incentivi ai medici | il Ministero boccia il piano di Isernia

Il Ministero ha bloccato il piano di incentivi ai medici proposto da un comune, vietando l’utilizzo dei fondi comunali per pagare gli incarichi medici. La decisione si basa su norme che vietano ai medici assunti recentemente di ricevere stipendi superiori a quelli già previsti. La misura mira a rispettare le regole di finanza pubblica e a evitare disparità salariali tra i medici. La decisione ha suscitato reazioni da parte delle autorità locali coinvolte nel progetto.

Perché il Ministero ha vietato l'uso dei fondi comunali per i medici? Quali norme impediscono ai nuovi assunti di ricevere paghe superiori? Chi deve gestire i 2,7 milioni di euro per l'emergenza? Come cambierà la distribuzione degli incentivi per il personale sanitario??? In Breve Il Direttore Bergamaschi conferma l'illegittimità della proposta basata sul D.Lg. 1652001. La regione investirà 2,7 milioni di euro per il personale di emergenza. L'accordo regiona . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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