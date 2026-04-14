Assistenza sanitaria ai senza fissa dimora a Milano medici e pediatri anche a chi è senza residenza | il piano del ministero
A Milano, un nuovo decreto permette a medici di base e pediatri di fornire assistenza sanitaria anche a persone senza residenza o in condizione di marginalità. Questa misura mira a eliminare le barriere burocratiche che fino ad ora limitavano l'accesso ai servizi medici. La decisione è stata adottata dal ministero e coinvolge l’attuazione di un piano specifico per garantire cure a chi si trova in situazioni di emergenza sociale e sanitaria.
Un decreto speciale abbatte le barriere burocratiche: a Milano medici di base e pediatri assisteranno anche chi è senza residenza e vive in stato di marginalità. Lo fa sapere il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel corso dell'audizione nella Commissione parlamentare sulle condizioni di.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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