Il leader del M5S annuncia un nuovo piano giovani con l’introduzione di un salario minimo, la fine degli stage gratuiti e incentivi per chi rientra dall’estero. In una conferenza stampa, critica il governo precedente per le spese e il Patto di stabilità. Non vengono forniti dettagli sui finanziamenti o sui tempi di attuazione. La proposta mira a sostenere i giovani e a favorire il rientro di chi ha lasciato il paese.

Il leader del M5S, Giuseppe Conte, attacca il governo Meloni sul Patto di stabilità e sulle spese militari: "Serve un welfare che restituisca fiducia nel futuro" Secondo Conte, il punto di partenza deve essere il lavoro. “Dobbiamo pagarli di più e meglio“, ha affermato, indicando tra le priorità l’introduzione del salario minimo e lo stop agli stage gratuiti. L’ex premier propone anche un piano per favorire il rientro in Italia deigiovani emigratiall’estero, attraverso incentivi fiscali sia per chi torna sia per le imprese che decidono di assumerli. Il progetto delineato dal leader pentastellato prevede agevolazioni di durata quinquennale, con l’obiettivo di rendere il Paese più competitivo e attrattivo per le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Conte rilancia il piano giovani: ‘Salario minimo, stop agli stage gratuiti e incentivi per far rientrare chi è emigrato’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Conte: Subalternità di Meloni a Trump è ignobile

Notizie e thread social correlati

C’è chi parla di salario minimo e chi fa il salario giusto: la differenza tra propaganda e risposte realiRecentemente si discute di salario minimo e salario giusto, con opinioni spesso divergenti tra chi li considera strumenti di tutela e chi li vede...

Decreto Lavoro, Bertin: «Stop agli incentivi per chi applica contratti pirata»Il Decreto Lavoro stabilisce che i benefici e gli incentivi saranno concessi esclusivamente alle aziende che adottano contratti collettivi firmati...

Temi più discussi: Conte rilancia le primarie, allarme Avs sul voto anticipato; Legge elettorale, La Russa in pressing. Primarie, Conte rilancia: facciamole; Mario Conte si congratula con Simone Venturini e rilancia: Adesso insieme il progetto PaTreVe; Acquisto SSC Napoli, la cordata USA rilancia: offerti 2,2 miliardi! Cosa serve ora per chiudere.

Conte, l'addio al Napoli è vicino. Cassano rilancia: Può andare in Nazionale o al MilanCassano: Conte ha fatto un lavoro eccezionale Antonio Cassano ha preso la parola: Penso che lui per rimanere gli devi fare una squadra competitiva per vincere, anche se quest'anno l'aveva. Ma poi ... areanapoli.it

Conte in Senato tra gli applausi: piano rilancio sarà collettivoMilano, 22 lug. (askanews) – Si è aperta e conclusa fra gli applausi l’informativa al Senato del primo ministro Giuseppe Conte sull’accordo appena raggiunto in Europa riguardo al Recovery Fund, grazie ... affaritaliani.it