Stop idrico il 10 giugno | 8 ore senza acqua tra Conversano e Polignano
Il 10 giugno, tra le 8 e le 16, ci sarà un'interruzione dell'acqua di otto ore tra Conversano e Polignano. Le strade interessate includono via Roma, via Dante e via Garibaldi. Chi risiede in queste zone e utilizza servizi idrici pubblici rischia di restare senza acqua durante il blocco. I lavori sono programmati per effettuare interventi sulla rete di distribuzione.
Quali strade specifiche saranno colpite dal blocco dell'erogazione?. Chi rischia di restare senza acqua nonostante i lavori?. Come evitare di rimanere senza riserve idriche durante l'interruzione?. Perché l'Acquedotto Pugliese ha programmato questo intervento straordinario?.? In Breve Intervento tra Ponte Interrotto e via De Nigris presso complesso Neapolis. Sospensione programmata dalle ore 09:00 alle ore 17:00 del 10 giugno. Lavori inseriti nel Progetto Risanamento Reti 4 per manutenzione straordinaria. Rischio per stabili privi di autoclavi o riserve idriche sufficienti. Lavori idrici per il 10 giugno: sospensione dell’acqua tra Conversano e Polignano a Mare. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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