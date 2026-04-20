Ancora lavori sul servizio idrico | stop dell’acqua per otto ore nei centri abitati

Da brindisireport.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'azienda incaricata della gestione dell'acqua ha annunciato che, per consentire interventi di manutenzione, l’erogazione sarà temporaneamente sospesa per circa otto ore nei centri abitati di Carovigno e San Vito dei Normanni. La sospensione riguarderà le aree interessate dai lavori e si svolgerà in un orario stabilito per minimizzare i disagi. L’intervento fa parte di un piano di interventi programmati per migliorare la qualità del servizio.

CAROVIGNOSAN VITO DEI NORMANNI - Acquedotto Pugliese ha avviato una serie di interventi finalizzati al miglioramento del servizio idrico a Carovigno e San Vito dei Normanni. Le opere, che riguardano l'installazione di nuove infrastrutture idriche, richiederanno temporanee interruzioni.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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