Ancora lavori sul servizio idrico | stop dell’acqua per otto ore nei centri abitati

L'azienda incaricata della gestione dell'acqua ha annunciato che, per consentire interventi di manutenzione, l’erogazione sarà temporaneamente sospesa per circa otto ore nei centri abitati di Carovigno e San Vito dei Normanni. La sospensione riguarderà le aree interessate dai lavori e si svolgerà in un orario stabilito per minimizzare i disagi. L’intervento fa parte di un piano di interventi programmati per migliorare la qualità del servizio.

CAROVIGNOSAN VITO DEI NORMANNI - Acquedotto Pugliese ha avviato una serie di interventi finalizzati al miglioramento del servizio idrico a Carovigno e San Vito dei Normanni. Le opere, che riguardano l'installazione di nuove infrastrutture idriche, richiederanno temporanee interruzioni.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Lavori Acquedotto Pugliese: niente acqua in due centri abitati per otto oreAcquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nei centri abitati di Villa Castelli e San Vito Dei Normanni. Stop al servizio idrico per 12 ore nel VI Municipio di Roma il 27 gennaio 2026: orari e dove manca l’acquaStop all'acqua a Roma per 12 ore: sospensione idrica nel VI Municipio nella giornata di domani, martedì 27 gennaio 2026. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Cantieri e deviazioni: a Roma spariscono (di nuovo) i tram. Tutte le modifiche su cinque linee; Lavori sulla rete idrica in Abruzzo, in corso riempimento dei serbatoi; Ancora lavori sull'A1, chiude il tratto tra Orte e Orvieto; Treni Biella-Novara: tra lavori ed elettrificazione ancora assente. Lavori su rete idrica, Asl 'l'acqua sta tornando, ma non è ancora potabile'A seguito dei lavori sull'adduttrice Giardino da parte di Aca e della conseguente interruzione dell'erogazione idrica in diversi Comuni della provincia di Pescara, in alcune zone l'erogazione sta pr ... ansa.it AMANTEA, NOMINA URGENTE PER I LAVORI PUBBLICI: INCARICO ALL'INGEGNERE SALVATORE CARNEVALE Accordo con Longobardi per colmare il vuoto nei settori tecnici: incarico part-time e responsabilità estese per tre mesi https://www.calabriainc facebook Oristano, piano da 28 milioni per gli alloggi popolari: lavori tra città e provincia x.com