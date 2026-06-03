Stop al servizio idrico a Sora giovedì 4 giugno | orari e dove manca l’acqua alcune scuole chiudono prima

A Sora, giovedì 4 giugno, il servizio idrico sarà sospeso dalle 14 alle 20 in alcune zone della città per lavori di manutenzione sulla rete. L’interruzione riguarda specifiche strade e potrebbe influire sul normale svolgimento delle attività quotidiane. Inoltre, alcune scuole hanno deciso di chiudere prima del consueto orario a causa della mancanza d’acqua. La sospensione durerà esclusivamente nel pomeriggio e non sono previsti altri interventi di emergenza.

A Sora domani manca l'acqua dalle ore 14 alle 20 in alcune strade, per interventi di ammodernamento sulla rete idrica. Il sindaco ha firmato un'ordinanza, per la chiusura anticipata di alcune scuole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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