Matteo Berrettini al Roland Garros è tornato grande ma a Wimbledon potrebbe giocare le qualificazioni

Da fanpage.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Matteo Berrettini, dopo aver partecipato con successo a Roland Garros, si trova al momento fuori dai primi 128 posti necessari per entrare direttamente nel tabellone di Wimbledon. Attualmente occupa una posizione che lo esclude dal main draw, e senza ulteriori rinunce o una wild card, dovrà affrontare le qualificazioni per tentare di accedere al torneo. La sua posizione dipende da eventuali forfait e dalla disponibilità di inviti speciali.

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Berrettini è fuori di tre posti dal torneo di Wimbledon e se non ci saranno ulteriori forfait o una wild card sarà costretto a giocare le qualificazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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