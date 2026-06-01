? Domande chiave Quanti altri forfait servono esattamente per garantire l'ingresso diretto?. Come può Berrettini entrare nel tabellone principale senza le qualificazioni?. Quali sono i giocatori che precedono l'azzurro nella lista ufficiale?. Cosa succede se i ritiri avvengono dopo l'inizio delle qualificazioni?.? In Breve Berrettini occupa la posizione 107 nel ranking ATP attuale.. Il tabellone principale garantisce l'accesso ai primi 103 tennisti.. Le qualificazioni inizieranno ufficialmente il 22 giugno prossimo.. L'accesso tramite lucky loser dipende dai ritiri durante il torneo.. Berrettini rischia il tabellone delle qualificazioni a Wimbledon dopo il forfait di Alcaraz. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Wimbledon: Berrettini resta in bilico, servono altri 3 forfait

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