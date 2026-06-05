Stop al supporto dell’Italia alle guerre | oltre cento sigle convocano un corteo alla base aerea Usa di Aviano

Oltre cento sigle hanno annunciato un corteo alla base aerea Usa di Aviano per protestare contro il supporto italiano alle guerre. La protesta si concentra sulla presenza militare e l’assistenza fornita dal paese in conflitti internazionali. La base, attiva da più di due mesi, è sotto osservazione per l’intensità delle operazioni statunitensi contro l’Iran. La manifestazione mira a richiamare l’attenzione sull’impegno militare e le sue implicazioni.

La base aerea Usa di Aviano è da oltre due mesi una specie di sismografo dell’attività statunitense sul fronte della guerra contro l’Iran. Gli arrivi e le partenze si susseguono, consentendo gli scali di aerei cargo che trasportano materiali non meglio identificati sulle rotte del conflitto. Alcuni partono da Fairford nel Regno Unito e si dirigono verso la Giordania, facendo scalo nel centro friulano o a Ramstein in Germania. Altri aerei sono stati segnalati sulla rotta da Lakenheath, nel Suffolk, a Incirlik, in Turchia ai confini con la Siria (dove si trovano una cinquantina di testate atomiche), per poi rientrare in Europa attraverso Aviano, che a sua volta è un deposito atomico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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The Dark Reason German Squad Leaders Were Ordered to Shoot One Specific American Before Anyone Else

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