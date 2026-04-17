Aviano 23 cargo Hercules USAF partiti verso base UK di Fairford tra 27 marzo e 13 aprile per supporto a guerra contro l' Iran

Tra il 27 marzo e il 13 aprile, diversi velivoli cargo Hercules dell’USAF sono stati inviati dalla base di Aviano verso la base di Fairford nel Regno Unito. Questi spostamenti sono avvenuti nel periodo in cui si è registrata una tregua tra Israele, gli Stati Uniti e l’Iran. Nonostante la pausa nei combattimenti, gli Stati Uniti hanno continuato a organizzare operazioni di trasferimento militare utilizzando la base italiana.

Nonostante la tregua tra Israele-Usa-Iran, gli Stati Uniti hanno continuato ad armarsi pesantemente, utilizzando anche la base aerea di Aviano. Piattaforme di tracciamento aereo hanno registrato 23 voli militari verso base inglese di Fairford, dove sono stati visti partire bombardieri verso il Medio.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Aviano, 23 cargo Hercules USAF partiti verso base UK di Fairford tra 27 marzo e 13 aprile per supporto a guerra contro l'Iran Notizie correlate Base Usaf di Aviano, innalzata l'allerta sicurezza. Misure antiterrorismo per i possibili attacchi dell'Iran alle infrastrutture degli Stati UnitiAVIANO (PORDENONE) - Base Usaf di Aviano sorvegliata speciale: misure straordinarie a poche ore dall’attacco di Israele all’Iran per la storica... Aviano, innalzata l'allerta sicurezza alla Base Usaf. Misure antiterrorismo per i possibili attacchi dell'Iran alle infrastrutture degli Stati UnitiAVIANO (PORDENONE) - Base Usaf di Aviano sorvegliata speciale: misure straordinarie a poche ore dall’attacco di Israele all’Iran per la storica... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Dalla base di Aviano a quella inglese di Fairford, fino a tre voli al giorno di 23 aerei cargo Usa: Si ammassano armi. Guerra – Voli cargo C-130 confermati da Fairford ad AvianoAVIANO – Oltre una ventina di voli di aerei cargo Martin Lockheed C-130J-30 ad alta capacità di carico si sono registrati dalla base aerea di Aviano a quella inglese di Fairford in Inghilterra nel mes ... pordenoneoggi.it Aviano, aerei statunitensi da Sigonella nei cieli del Nordest: ore di sorvoliAVIANO (PORDENONE) - Chiunque negli ultimi giorni abbia alzato lo sguardo tra le province di Pordenone, Treviso e Venezia non ha potuto fare a meno di notare una traccia insolita, fatta di ... ilgazzettino.it