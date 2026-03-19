Le immagini satellitari del satellite ‘Pléiades Neo’ di Airbus Defence and Space mostrano i danni alla base aerea di Al Dhafra, situata ad Abu Dhabi e utilizzata dagli Stati Uniti. La base ospita normalmente circa 2.000 persone e rappresenta una presenza militare strategica nella regione. Le foto evidenziano le aree colpite e i danni strutturali subiti dall’installazione.

Le immagini scattate dal satellite ‘Pléiades Neo’ di Airbus Defence and Space mostrano i danni alla base aerea di Al Dhafra, ad Abu Dhabi, che ospita solitamente circa 2.000 soldati americani e negli ultimi anni è servita come base operativa principale. Dalle foto si notano danni a una serie di hangar a nord-ovest della struttura e un altro capannone a sud-est sembra essere stato devastato dal fuoco. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Emirati Arabi Uniti, le immagini satellitari dei danni alla base aerea utilizzata dagli Usa

Articoli correlati

"Riscoprire i valori del dialogo", l'invito di Mattarella dagli Emirati Arabi UnitiAGI - Mentre la tensione è sempre più alta tra Washington e Teheran, con un'Armata, guidata dalla portaerei Abraham Lincoln, "pronta a intervenire",...

L'Iran avverte gli Emirati Arabi: "È nostro legittimo diritto colpire i porti usati dagli Stati Uniti"Il comando militare congiunto iraniano ha minacciato di attaccare le città degli Emirati Arabi Uniti, affermando che gli Stati Uniti hanno utilizzato...

Una raccolta di contenuti su Emirati Arabi Uniti

Temi più discussi: La ministra degli Emirati Arabi Uniti a Euronews: Siamo in grado di resistere allo shock bellico; L’immagine degli Emirati Arabi Uniti si sta sgretolando; Iran, come funziona la strategia del lancio dei droni verso gli Emirati Arabi?; Almeno 21 persone sono state incriminate negli Emirati Arabi Uniti per aver pubblicato online contenuti legati alla guerra.

Emirati Arabi Uniti, le immagini satellitari dei danni alla base aerea utilizzata dagli Usa(LaPresse) Le immagini scattate dal satellite 'Pléiades Neo' di Airbus Defence and Space mostrano i danni alla base aerea di Al Dhafra, ad Abu ... stream24.ilsole24ore.com

Aperta la frontiera tra Emirati Arabi Uniti e Oman, le info su Viaggiare SicuriViaggiare Sicuri ha pubblicato un nuovo aggiornamento sugli Emirati Arabi Uniti in merito all'attraversamento della frontiera verso l'Oman ... guidaviaggi.it

Incontro tra Wang Yi e l'Inviato Speciale del Presidente degli Emirati Arabi Uniti per gli Affari Cinesi, Khaldoon Khalifa Al Mubarak Il 18 marzo 2026, Wang Yi, membro dell’Ufficio Politico del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e direttore dell'Ufficio - facebook.com facebook

Drone abbattuto causa incendio al porto di Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti x.com