Stop al maltempo arriva l’estate | il meteo dei prossimi giorni

Le piogge e i temporali che interessano attualmente il Nord e parte del Centro stanno per cessare. Nei prossimi giorni si prevede un miglioramento del tempo con l’arrivo dell’estate.

(Adnkronos) – Finisce il maltempo, arriva l'estate. Le piogge e i temporali che stanno interessando in queste ore il Nord e parte del Centro hanno i minuti contati. Dopo l'anticipo rovente registrato a fine maggio, la stagione più calda è pronta a fare il suo ingresso ufficiale (e duraturo). Come confermato dalle recenti analisi, da. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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METEO: Arriva l'Anticiclone! Nel Weekend scattano i primi 30°C!

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