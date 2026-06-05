Stop al maltempo arriva l’estate | il meteo dei prossimi giorni

Da webmagazine24.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le piogge e i temporali che interessano attualmente il Nord e parte del Centro stanno per cessare. Nei prossimi giorni si prevede un miglioramento del tempo con l’arrivo dell’estate.

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(Adnkronos) – Finisce il maltempo, arriva l'estate. Le piogge e i temporali che stanno interessando in queste ore il Nord e parte del Centro hanno i minuti contati. Dopo l'anticipo rovente registrato a fine maggio, la stagione più calda è pronta a fare il suo ingresso ufficiale (e duraturo). Come confermato dalle recenti analisi, da. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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