Meteo in Trentino pit stop per il clima estivo | cosa succede nei prossimi giorni
Oggi il cielo in Trentino si presenta nuvoloso con schiarite e piogge sparse. La giornata di ieri ha visto abbondanti acquazzoni, in particolare nel pomeriggio. Nei prossimi giorni, il meteo prevede una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature, con condizioni più stabili e soleggiate. Le temperature massime continueranno a salire, mentre le minime si manterranno più moderate. Nessuna perturbazione significativa è prevista nel breve termine.
Archiviata la giornata di maltempo di ieri, martedì 2 giugno, con le piogge abbondanti che hanno sferzato il Trentino soprattutto nella seconda parte di giornata, come sarà il meteo per i giorni a venire, già partendo dalla giornata odierna?Che tempo faIn base alle previsioni di Meteotrentino. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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