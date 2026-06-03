Meteo in Trentino pit stop per il clima estivo | cosa succede nei prossimi giorni

Da trentotoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi il cielo in Trentino si presenta nuvoloso con schiarite e piogge sparse. La giornata di ieri ha visto abbondanti acquazzoni, in particolare nel pomeriggio. Nei prossimi giorni, il meteo prevede una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature, con condizioni più stabili e soleggiate. Le temperature massime continueranno a salire, mentre le minime si manterranno più moderate. Nessuna perturbazione significativa è prevista nel breve termine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Archiviata la giornata di maltempo di ieri, martedì 2 giugno, con le piogge abbondanti che hanno sferzato il Trentino soprattutto nella seconda parte di giornata, come sarà il meteo per i giorni a venire, già partendo dalla giornata odierna?Che tempo faIn base alle previsioni di Meteotrentino. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

“Torna l’inverno!”. Meteo impazzito: cosa succede nei prossimi giorniUna sostanziale instabilità meteorologica sta colpendo l’Italia, con condizioni che cambiano rapidamente.

Meteo 25 aprile: sole e caldo quasi estivo sull’Italia, ma cambia tutto nei prossimi giorniIl ponte del 25 aprile si apre con temperature che si attestano su valori quasi estivi e un cielo prevalentemente sereno in molte zone del Paese.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web