Meteo in Trentino pit stop per il clima estivo | cosa succede nei prossimi giorni

Notizia in breve

Oggi il cielo in Trentino si presenta nuvoloso con schiarite e piogge sparse. La giornata di ieri ha visto abbondanti acquazzoni, in particolare nel pomeriggio. Nei prossimi giorni, il meteo prevede una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature, con condizioni più stabili e soleggiate. Le temperature massime continueranno a salire, mentre le minime si manterranno più moderate. Nessuna perturbazione significativa è prevista nel breve termine.