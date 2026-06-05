Stephanie McMahon ha dichiarato che lo scandalo legato a Vince ha modificato i progetti di sua figlia Aurora, che desiderava entrare nel mondo del wrestling. La figlia maggiore della famiglia aveva mostrato interesse per questa carriera, ma gli eventi legati alla controversia familiare hanno portato a un cambio di piani. La donna ha spiegato che la situazione ha influito sulle decisioni riguardanti il suo futuro nel settore.

Stephanie McMahon ha rivelato che sua figlia maggiore, Aurora, aveva un forte interesse a entrare nel mondo del pro wrestling, ma una serie di eventi familiari ha finito per cambiare il corso delle cose. Durante l’ultimo episodio del podcast What’s Your Story?, Becky Lynch ha chiesto a Stephanie se una delle sue tre figlie stesse pensando di seguire le orme della famiglia e lavorare in WWE. Stephanie ha raccontato che Aurora, in passato, desiderava davvero intraprendere una carriera nel wrestling. Aveva persino avuto l’opportunità di allenarsi sul ring con Natalya e Charlotte Flair, provando i primi movimenti e prendendo confidenza con l’ambiente. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Stephanie McMahon: “Lo scandalo di Vince ha cambiato i piani di mia figlia per la WWE”

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I Segreti Oscuri della Famiglia McMahon: Come è Crollato l'Impero

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