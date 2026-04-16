WWE | Rivelato lo stuatus di Vince McMahon per la Hall of Fame 2026

Di recente è stato annunciato che Stephanie McMahon entrerà nella WWE Hall of Fame 2026. Con questa notizia, si parla anche della possibile partecipazione di Vince McMahon alla stessa cerimonia. La domanda sulla presenza o meno del suo nome tra i riconoscimenti ufficiali resta aperta, ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali in merito. La discussione si concentra sul suo coinvolgimento in occasione dell’evento.

Con l’imminente ingresso di Stephanie McMahon nella WWE Hall of Fame 2026, la domanda che molti si fanno, anche inconsciamente, è quella se suo padre, Vince McMahon possa essere presente o meno alla cerimonia. Una possibile risposta a questa domanda potrebbe essere arrivata da WrestleVotes Radio tramite Fightful Select, che avrebbe parlato di cosa si vocifera all’interno della compagnia in merito a una possibile apparizione dell’ex Chairman. Dato che si ritiene che Stephanie McMahon possa essere l’introduzione principale nella Hall of Fame di quest’anno, vari interrogativi in merito a Vince si sono sollevati, e Joey Votes attraverso le sue dichiarazioni ha fatto capire come stanno effettivamente le cose.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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