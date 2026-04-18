WWE Hall of Fame 2026 La notte di Stephanie McMahon e AJ Styles

La WWE Hall of Fame 2026 si è svolta a Las Vegas, il 18 aprile, con momenti che hanno coinvolto alcune delle figure più note del wrestling. Tra i protagonisti della serata sono stati Stephanie McMahon e AJ Styles, che hanno ricevuto riconoscimenti e hanno partecipato alle celebrazioni. La serata ha visto anche presentazioni di classici video e discorsi di ringraziamento, senza particolari eventi drammatici o annunci importanti.

Las Vegas, 18 aprile 2026 – La WWE Hall of Fame 2026 ha avuto il tono delle occasioni che non cercano l’effetto facile. Al Dolby Live at Park MGM di Las Vegas, nella notte che ha aperto il weekend di WrestleMania 42, la cerimonia ha messo al centro soprattutto due figure: Stephanie McMahon e AJ Styles. Per motivi diversi, i loro discorsi sono stati il passaggio più netto dell’evento. Non solo per il peso dei nomi, ma per il modo in cui hanno raccontato la WWE come storia personale, familiare e professionale. Stephanie McMahon, il discorso più personale della serata. Stephanie McMahon è stata introdotta dalla madre Linda McMahon e dalle figlie Aurora, Murphy e Vaughn Levesque, una scelta che ha dato subito alla cerimonia un’impronta intima.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

The night it all started for AJ Styles in WWE. Don't miss WWE's Tribute to AJ Styles NEXT WEEK

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