Stefano Bollani | tour estivo

Stefano Bollani parteciperà a un tour estivo con concerti in varie location italiane. Durante la stagione, eseguirà diversi progetti musicali, evidenziando la sua libertà espressiva e la ricerca continua nel suo percorso artistico. Gli appuntamenti si svolgeranno in alcuni dei palchi più prestigiosi del paese. La tournée comprende diverse tappe che evidenziano la varietà e la profondità delle sue esibizioni dal vivo.

Stefano Bollani si prepara a un’estate di concerti che lo vedrà protagonista su alcuni dei palchi più prestigiosi d’Italia, portando dal vivo progetti diversi accomunati dalla libertà espressiva e dalla continua ricerca musicale che da sempre caratterizzano il suo percorso artistico. Il tour attraverserà molteplici dimensioni artistiche, alternando grandi ensemble, concerti in solo, collaborazioni inedite e incontri con musicisti d’eccezione, restituendo tutta la varietà di un percorso che da sempre sfugge a definizioni e confini di genere. Tra gli appuntamenti più attesi, quelli con Tutta Vita Live e la formazione All Stars, una schiera di... 🔗 Leggi su Funweek.it

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