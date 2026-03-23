Cosa: L’uscita dell’album Tutta Vita Live e del film documentario Tutta Vita.. Dove e Quando: Disco nei negozi dal 20 marzo; film in tour nelle sale dal 1° aprile dopo l’anteprima al Bif&st di Bari il 22 marzo.. Perché: Un incontro generazionale unico che riunisce le leggende del jazz italiano con i nuovi talenti della scena contemporanea.. L’universo artistico di Stefano Bollani si arricchisce di un nuovo, ambizioso capitolo che fonde il linguaggio cinematografico con l’improvvisazione pura. Tutta Vita non è semplicemente un titolo, ma una dichiarazione d’intenti che vede il celebre pianista milanese collaborare strettamente con Valentina Cenni. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Stefano Bollani e il progetto Tutta Vita: tra cinema e jazz

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