In occasione del suo ottantesimo compleanno, Stefania Sandrelli ha ricordato le difficoltà legate alle pensioni Inps, riferendo di aver vissuto momenti di umiliazione e sofferenza, mangiando e piangendo. La attrice ha condiviso alcuni episodi della sua vita privata e professionale, senza entrare in dettagli specifici. Le sue parole si concentrano sulle esperienze personali legate alla condizione dei pensionati e alle sfide affrontate nel corso degli anni.

Nel giorno del suo ottantesimo compleanno, Stefania Sandrelli ripercorre alcuni dei momenti più intensi della sua vita privata e professionale. In una lunga intervista concessa a la Repubblica, l’attrice torna anche sulla difficile battaglia contro INPS relativa alle pensioni degli artisti, una vicenda che le provocò paura, sofferenza e il timore di perdere la propria casa. Un racconto umano che restituisce il peso emotivo di una controversia vissuta da numerosi protagonisti del mondo dello spettacolo. Ottant’anni e una carriera che attraversa oltre mezzo secolo di storia del cinema italiano. Nel giorno del suo compleanno, Stefania Sandrelli ha deciso di guardare indietro e ripercorrere alcune delle tappe più significative della propria vita, sia sul piano artistico sia su quello personale. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

Segui gli aggiornamenti su Pensioni.

© Uominiedonnenews.it - Stefania Sandrelli ricorda il dramma delle pensioni Inps: “Mangiavo e piangevo per l’umiliazione”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Stefania Sandrelli: “Ho temuto di perdere la casa. Mangiavo e piangevo per l’umiliazione”Stefania Sandrelli ha raccontato di aver temuto di perdere la casa, descrivendo momenti di grande difficoltà.

Leggi anche: Stefania Sandrelli, battaglia con l'Inps: "Piangevo per l'umiliazione"

Temi più discussi: Stefania Sandrelli: Con Gino Paoli è stato un amore totale ma la libertà è venuta prima di tutto; Stefania Sandrelli alla soglia degli 80 anni ricorda un momento difficile (per colpa della burocrazia): Ho provato paura e umiliazione: ho rischiato di perdere la casa, meglio la morte; Stefania Sandrelli: Ho pianto quando l'Inps ha chiesto la restituzione della pensione, ho temuto di perdere la casa; Stefania Sandrelli, gli 80 anni della diva simbolo del cinema italiano.

Stefania Sandrelli ricorda Gino Paoli: Ero pazza di lui, gli ho scritto fino all’ultimo compleanno #StefaniaSandrelli #Ricordi #amore #GinoPaoli #paternità iltempionews.com/?p=34656&utm_s… x.com

Stefania Sandrelli ha 80 anni: la scelta di interpretare un film erotico con Brass, il no a Il Padrino, l'amore con PaoliL'attrice, che nel corso della sua carriera ha vinto quattro David di Donatello e sei Nastri d'argento, è nata a Viareggio il 5 giugno 1946 ... corriere.it

Stefania Sandrelli: Mai pentita dei nudi, bene Wim Wenders sulle scuse a Nastassja KinskyL'attrice è intervenuta sulla decisione del regista di ritirare il film Falso movimento ... repubblica.it