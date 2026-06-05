Stefania Sandrelli ricorda il dramma delle pensioni Inps | Mangiavo e piangevo per l’umiliazione

Da uominiedonnenews.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In occasione del suo ottantesimo compleanno, Stefania Sandrelli ha ricordato le difficoltà legate alle pensioni Inps, riferendo di aver vissuto momenti di umiliazione e sofferenza, mangiando e piangendo. La attrice ha condiviso alcuni episodi della sua vita privata e professionale, senza entrare in dettagli specifici. Le sue parole si concentrano sulle esperienze personali legate alla condizione dei pensionati e alle sfide affrontate nel corso degli anni.

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Nel giorno del suo ottantesimo compleanno, Stefania Sandrelli ripercorre alcuni dei momenti più intensi della sua vita privata e professionale. In una lunga intervista concessa a la Repubblica, l’attrice torna anche sulla difficile battaglia contro INPS relativa alle pensioni degli artisti, una vicenda che le provocò paura, sofferenza e il timore di perdere la propria casa. Un racconto umano che restituisce il peso emotivo di una controversia vissuta da numerosi protagonisti del mondo dello spettacolo. Ottant’anni e una carriera che attraversa oltre mezzo secolo di storia del cinema italiano. Nel giorno del suo compleanno, Stefania Sandrelli ha deciso di guardare indietro e ripercorrere alcune delle tappe più significative della propria vita, sia sul piano artistico sia su quello personale. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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