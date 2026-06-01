Stefania Sandrelli ha raccontato di aver temuto di perdere la casa, descrivendo momenti di grande difficoltà. Ha detto di aver mangiato e pianto per l’umiliazione vissuta durante quel periodo. La attrice si è aperta in un’intervista a pochi giorni dal suo ottantesimo compleanno, condividendo le emozioni legate a quel momento della sua vita.

Stefania Sandrelli, in vista del suo ottantesimo compleanno, si è raccontata in una lunga intervista a La Repubblica. L’attrice è tornata con la mente a quanto accaduto lo scorso anno con il caos pensioni. Alcune somme già liquidate risultarono indebitamente versate e così scattò la richiesta da parte dell’Inps di recuperare quelle cifre tramite assegni mensili ridotti e l’obbligo di restituzione degli importi già versati. Ottanta artisti, tra cui Stefania Sandrelli, firmarono una lettera pubblica in cui denunciarono l’accaduto: “Rischiamo di finire sul lastrico”. “Abbiamo vinto nei due gradi di giudizio, la Cassazione ha azzerato – ha detto l’attrice -. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Stefania Sandrelli: “Ho temuto di perdere la casa. Mangiavo e piangevo per l’umiliazione”

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