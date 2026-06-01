Il 5 giugno, l'attrice compirà 80 anni. In un’intervista, ha raccontato di aver avuto una disputa con l’Inps riguardo alla sua pensione, descrivendo di aver pianto per l’umiliazione subita. La discussione si è concentrata sulla richiesta di benefici previdenziali. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura della controversia o sugli esiti della stessa.

Il prossimo 5 giugno Stefania Sandrelli farà 80 meravigliosi anni. E per l'occasione, ecco che si concede a una lunga intervista a Repubblica, in cui ripercorre la sua carriera, parla dei suoi amori e degli affetti e rievoca una vicenda che la ha toccata che riguarda l'Inps e la sua pensione. L'attrice, tra i volti più amati del cinema italiano, guarda al passato con serenità, ricordando un'infanzia felice a Viareggio nonostante il dolore per la perdita del padre quando aveva appena otto anni. E tra i capitoli più intensi della sua vita c'è inevitabilmente quello legato a Gino Paoli, una storia d'amore che ha segnato profondamente entrambi. "Mi dicevano: Che ci fai con quel bruttone?. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Stefania Sandrelli, battaglia con l'Inps: "Piangevo per l'umiliazione"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Stefania Sandrelli: “Ho temuto di perdere la casa. Mangiavo e piangevo per l’umiliazione”Stefania Sandrelli ha raccontato di aver temuto di perdere la casa, descrivendo momenti di grande difficoltà.

Stefania Sandrelli, alla soglia degli 80 anni ricorda un momento difficile (per colpa della burocrazia): "Ho provato paura e umiliazione: ho rischiato di perdere la casa, meglio la morte"Stefania Sandrelli, prossima agli 80 anni, ha ricordato un episodio difficile causato dalla burocrazia, in cui ha avuto paura e si è sentita...

Temi più discussi: Stefania Sandrelli: Con Gino Paoli è stato un amore totale ma la libertà è venuta prima di tutto; Stefania Sandrelli, il ricordo più bello di Gino Paoli: Fino all’ultimo compleanno gli ho scritto; Una Giornata Particolare, Aldo Cazzullo in Africa per gli speciali Faccetta Nera.

Stefania Sandrelli: Ho pianto quando l’Inps ha chiesto la restituzione della pensione, ho temuto di perdere la casaStefania Sandrelli si racconta in un'intervista. L'attrice, che il 5 giugno festeggerà i suoi 80 anni, spazia dall'amore con Gino Paoli alla brutta vicenda ... fanpage.it

Stefania Sandrelli, lo scandalo della pensione: Umiliante, temevo di perdere la casaA 80 anni Stefania Sandrelli ripercorre la sua vita: il legame con Gino Paoli e la difficile battaglia con l'Inps per la pensione. donnaglamour.it