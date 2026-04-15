Cosa fa Samantha Fox oggi l’icona pop degli anni ‘80 compie 60 anni e continua a reinventarsi

Samantha Fox, figura nota degli anni Ottanta, ha recentemente compiuto 60 anni. La sua carriera è iniziata come modella e pin-up, per poi trasformarsi in cantante di successo con brani che hanno conquistato il mercato globale. Nel corso degli anni si è anche dedicata alla televisione e ha mantenuto una vita privata sempre sotto i riflettori. Attualmente continua a mantenere un ruolo nel mondo dello spettacolo, adattandosi ai mutamenti del settore.

Simbolo assoluto degli anni ’80, Samantha Fox compie 60 anni. Dalla carriera da pin-up alle hit globali, fino agli anni più recenti tra musica, televisione e vita privata, il suo percorso racconta l’evoluzione di un’icona che ha saputo attraversare epoche e cambiamenti senza scomparire davvero. epa07322957 British singer Samantha Fox performs during 'Yo fui a EGB' musical tour at WiZink Center in Madrid, Spain, 26 January 2019. EPAVICTOR LERENA Dagli inizi come modella al successo mondiale. Nata il 15 aprile 1966 a Londra, Samantha Fox diventa celebre giovanissima come modella sulle pagine del tabloid The Sun, trasformandosi rapidamente in uno dei volti più riconoscibili degli anni ’80.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cosa fa Samantha Fox oggi, l’icona pop degli anni ‘80 compie 60 anni (e continua a reinventarsi) Notizie correlate Compie 80 anni Liza Minnelli, icona di cinema e BroadwayL’attrice e cantante Liza Minnelli compie oggi 80 anni: figlia della leggenda Judy Garland e del regista Vincente Minnelli, nata a Los Angeles nel... Leggi anche: Patty Pravo, icona pop intramontabile: l’album “Opera” celebra 60 anni di carriera Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Mercoledì 15 aprile. Cosa fa Samantha Fox oggi, l’icona pop degli anni ‘80 compie 60 anni (e continua a reinventarsi)Dalla fama mondiale alle comparsate tv, la storia di uno dei volti più riconoscibili degli anni ‘80. Il lento declino, il coming out, l’arresto e gli ultimi progetti ... quotidiano.net Dal successo degli anni ’80 a oggi: Samantha Fox arrestata a Londra ubriaca in aereoSamantha Fox ha trascorso la notte tra il 20 e il 21 gennaio 2024 in un carcere a Londra. Come mai? La cantante londinese, pop star e icona sexy degli anni ’80, oggi 57enne, avrebbe aggredito un altro ... deejay.it