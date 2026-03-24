Il 24 marzo 2026, a Viareggio, si è diffusa la notizia di una relazione tra una ragazza di 15 anni e un uomo di 30 anni, avvenuta negli anni del boom economico italiano. La storia, nota per aver attirato molta attenzione all’epoca, si inserisce in un contesto caratterizzato da norme sociali molto più restrittive rispetto a quelle attuali. La vicenda è stata discussa pubblicamente in vari dibattiti e articoli dell’epoca.

Viareggio, 24 marzo 2026 – Una relazione che fece scalpore nell’Italia del boom economico ma sostanzialmente bigotta e perbenista. Lei aveva solo 15 anni, lui era un cantante affermato che aveva quasi il doppio degli anni della sua fan e perse la testa per quella ragazza viareggina che faceva impazzire tanti ragazzi. Gino Paoli e Stefania Sandrelli sono stati amici, amanti, compagni di vita. Una relazione che è andata oltre a quelle che erano le convinzioni del tempo e al perbenismo. Però quella tra Stefania e Gino resta una grande storia d’amore immortalata non solo da una ma da tante canzoni che il grande artista scomparso oggi ha composto e interpretato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lei 15 anni, lui il doppio. Stefania Sandrelli e Gino Paoli, quella lunga (e discussa) storia d’amore nata alla Bussola

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