Il tramezzino festeggia il suo centenario. La sua storia inizia nel 1926 a Torino, sotto i portici di Piazza Castello, in un piccolo locale di circa trentuno metri quadrati. In quel periodo, un caffè locale introduce questa novità culinaria, che si distingue per essere composta da due fette di pane bianco senza crosta, riempite con vari ingredienti. Da allora, il tramezzino è diventato un simbolo della tradizione gastronomica italiana.

Immaginate una Torino in bianco e nero che si risveglia sotto i portici di Piazza Castello nel 1926. In un piccolo scrigno di appena trentuno metri quadri, Caffè Mulassano sta per compiere una rivoluzione silenziosa nascosta tra due fette di pane bianco. Al centro di tutto c'è una donna che oggi definiremmo una pioniera del lifestyle moderno. Angela Demichelis Nebiolo, per tutti Angelina, non è la classica signora dell'epoca ma una donna volitiva che a soli quindici anni lascia il Piemonte per Detroit dove sposa Onorino Nebiolo. La Signora del Mulassano tra Detroit e il proibizionismo. TRAMEZZINO100Courtesy Caffè Mulassano14.jpg. Caffè Mulassano Caffè Mulassano Negli Stati Uniti Angelina diventa una donna di mondo nel senso più moderno del termine.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il tramezzino compie 100 anni. Storia di un’icona nata a Torino

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