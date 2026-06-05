Stefania Sandrelli ha compiuto 80 anni. In occasione del suo compleanno, si è tornati a intervistarla. Ha detto di aver avuto fortuna, ma di aver scelto sempre seguendo il desiderio. Ha ricordato di aver causato tensioni con Gino Paoli a causa della gelosia e di non aver mai permesso a un uomo di cambiarla.

Nel giorno del suo 80esimo compleanno riproponiamo un'intervista all'attrice uscita sul numero 17 dell'aprile del 2020 Come ha incontrato la sua Christine? «Ho avuto un tuffo al cuore quando ho scoperto, con un libro, l’esistenza di questa Cristina da Pizzano, nata nel 1364: che coraggio, che forza! È la forza delle donne». Già in passato lei voleva dirigere un film, che non ha mai realizzato. Come mai? «Non me l’hanno fatto fare. Anche questa volta non è stato facile farmi ascoltare, soprattutto perché avevo deciso di dirigere e basta, senza recitare. Gérard Depardieu, che doveva avere una parte in Christine, mi aveva proposto di interpretare sua moglie. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Stefania Sandrelli compie 80 anni: «La fortuna mi ha aiutata, ma ho sempre scelto seguendo il desiderio. A Gino Paoli ho spaccato casa, ero gelosissima. Ma non ho mai permesso a un uomo di cambiarmi»

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