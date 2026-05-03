Quanto guadagnano i primari di Rimini? I medici con gli stipendi più alti e il peso delle visite private

In ospedali della regione, circa 550 dirigenti lavorano sotto l'azienda sanitaria locale. I dati ufficiali pubblicati indicano gli stipendi più elevati tra i medici, con un focus particolare sulle visite private. La presenza di medici con retribuzioni più alte e il ruolo delle prestazioni extraospedaliere sono al centro dell’attenzione, mentre si analizzano le differenze tra le diverse figure professionali all’interno delle strutture sanitarie.

Negli ospedali della Romagna, secondo i dati diffusi dall'azienda sanitaria Ausl Romagna nel proprio sito istituzionale, operano circa 550 dirigenti. Non tutti però sono medici: tra le figure dirigenziali ci sono infatti anche numerosi dirigenti amministrativi, professionali e tecnici, i quali.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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