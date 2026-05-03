Quanto guadagnano i primari di Forlì? I medici con gli stipendi più alti e il peso delle visite private

In ospedali della Romagna, tra cui quelli di Forlì, lavorano circa 550 dirigenti sanitari, secondo i dati pubblicati dall'Ausl Romagna. Tra questi, si trovano i primari, i cui stipendi sono tra i più elevati del settore medico. Oltre agli incarichi ufficiali, alcuni medici svolgono anche visite private, che rappresentano un aspetto rilevante di alcune attività professionali. I dettagli sugli importi degli stipendi non sono stati resi pubblici.

Negli ospedali della Romagna, secondo i dati diffusi dall'azienda sanitaria Ausl Romagna nel proprio sito istituzionale, operano circa 550 dirigenti. Non tutti però sono medici: tra le figure dirigenziali ci sono infatti anche numerosi dirigenti amministrativi, professionali e tecnici, i quali.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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