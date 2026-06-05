Stazione di Monza allarme sicurezza | che cosa succede davvero nello scalo cittadino e che cosa cambierà

Nella stazione di Monza sono stati segnalati episodi di spaccio, risse e scippi, che alimentano le preoccupazioni sulla sicurezza dell’area. La presenza di persone che si aggirano nel piazzale, sia di giorno che di sera, è spesso oggetto di commenti sui social network. Le autorità stanno valutando interventi per migliorare le condizioni di sicurezza, senza ancora comunicare dettagli sui provvedimenti futuri.

É spesso al centro delle cronache per episodi di spaccio, risse e scippi. É spesso (anche) al centro delle segnalazioni sui social per quel clima di insicurezza (reale o percepita che sia) da parte di chi – sia di giorno che la sera – passa per quella zona della città. Una stazione che è più. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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