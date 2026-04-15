Bonus pendolari treni super veloci e lavori Cosa succede sulla tratta aretina e cosa cambierà

Entro il 2026, sulla tratta aretina entreranno in funzione i primi treni Etr108, che possono raggiungere i 200 chilometri orari e circoleranno lungo la linea della Direttissima. Sono previsti interventi legati a bonus pendolari, miglioramenti nelle corse dei treni e lavori di ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie. La nuova flotta e le opere in corso cambieranno il modo in cui si spostano i pendolari e gli utenti della tratta.

I primi treni Etr108, quelli in grado di raggiungere i 200 chilometri orari, entreranno in attività entro il 2026 e viaggeranno lungo la Direttissima. È stato questo uno dei tanti temi emersi durante il secondo incontro del tavolo di confronto istituzionale riguardante, anche ma non solo, lo.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Linea aretina: treni in tilt, bonus in fuga e pendolari col cronometro in mano Treni, circolazione sospesa sulla tratta Roma-Firenze: date, orari e cosa cambiaFirenze, 26 marzo 2026 – Sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea dell’alta velocità Roma-Firenze dalla mezzanotte di sabato 11 aprile alle 15... Altri aggiornamenti Pendolari, scatta il bonus treni per febbraio ma i ritardi continuanoArezzo, 26 marzo 2026 – Riceveranno dei piccoli rimborsi, questa è la buona notizia. La cattiva è che i ritardi continuano. Non c’è pace per i pendolari della tratta aretina che continuano a lamentare ... lanazione.it Scatta il bonus treni per febbraio: sono un disastro i ritardi per i pendolari del Valdarno, con l'indice di affidabilità al 97,43%Arezzo, 25 marzo 2026 – Scatta il bonus treni per febbraio: sono un disastro i ritardi per i pendolari del Valdarno, con l'indice di affidabilità al 97,43%. Il Comitato sollecita la Regione per la ... lanazione.it