Scuole in Campania sicurezza e certificazioni | cosa dicono davvero i dati e cosa succede a Napoli

Ogni giorno, migliaia di studenti entrano nelle scuole della Campania, un gesto che spesso passa inosservato. Tuttavia, i dati sulle condizioni di sicurezza e sulle certificazioni delle strutture scolastiche nella regione mostrano situazioni molto diverse. A Napoli, alcune scuole sono state oggetto di controlli e verifiche, mentre altre hanno ancora lavori di adeguamento in corso. La situazione varia notevolmente da un liceo all’altro, con alcune strutture che presentano criticità e altre che rispettano pienamente le normative.

Entrare ogni mattina in un’aula scolastica è un gesto quotidiano che raramente viene messo in discussione. Eppure, dietro quella normalità, si nasconde una domanda che negli ultimi anni è tornata con sempre più forza: quanto sono davvero sicuri gli edifici in cui studiano migliaia di studenti? I.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Referendum: cosa dicono (davvero) i dati dai quartieriBologna ha pronunciato un chiaro “No” alla riforma dell’ordinamento giurisdizionale, anche se tra i quartieri non mancano le differenze. Il Como può davvero puntare alla Champions? Ecco cosa dicono i datiUn gruppo giovane e inesperto, uno stile di gioco riconoscibile: il Como ha le carte in regola per puntare alla Champions League? Guarda il video di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Scuola, a Napoli il congresso regionale Uil Campania; Monica Matano: Scuola, in Campania assumeremo 4.700 prof. Modello 4+2, noi al top; Luigi Zeno protagonista al Premio Sicurezza Campania – Gran Galà del Poliziotto In evidenza anche il progetto Pausa Caffè contro il Bullismo con l’intervento di Daniela Del Prete; La scuola che tiene insieme il Paese, la Uil Scuola Campania a Congresso. Scuole in Campania, sicurezza e certificazioni: cosa dicono davvero i dati (e cosa succede a Napoli)L'analisi dei dati sulla sicurezza degli edifici scolastici in Campania: certificazioni mancanti, rischio sismico, condizioni di manutenzione e interventi a Napoli finanziati con PNRR ... napolitoday.it Scuole, avviso pubblico per la messa in sicurezzaSi comunica che in relazione al D.D. n. 6 del 12/01/2022 di approvazione dell’Avviso Pubblico per la formazione della Programmazione Regionale degli Interventi di Messa in Sicurezza e Riqualificazione ... regione.campania.it La Cisl porta alla Camera 44 studenti dopo il percorso attivato nelle scuole - facebook.com facebook Dei rappresentanti di una comunità scolastica agivano per impugnare il piano di dimensionamento scolastico che come è noto in Italia è dilagato ovunque comportando una riduzione importante di scuole e anche rivisitazione di posti di lavoro in organico. N… x.com