Da mercoledì 10 giugno, sulla statale 195 saranno attive nuove deviazioni a causa dei danni causati dal ciclone. La viabilità tra Cagliari e Capoterra subirà modifiche con percorsi alternativi. I lavori prevedono interventi di riparazione e messa in sicurezza della carreggiata. Le deviazioni interesseranno diversi tratti, con indicazioni temporanee per gli automobilisti. La circolazione sarà regolata da segnali temporanei e semafori, fino al completamento delle operazioni di ripristino.

Quali nuovi percorsi dovrai seguire da mercoledì 10 giugno?. Come cambierà la viabilità tra Cagliari e Capoterra durante i lavori?. Quali opere specifiche proteggeranno la strada dalle prossime mareggiate?. Quando sarà completata l'apertura dell'ultimo tratto della Nuova Sulcitana?.? In Breve Investimento di 1,7 milioni di euro per opere di sostegno e nuova pavimentazione.. Interventi sulla strada consortile per 5 km con budget di 150 mila euro.. Nuove deviazioni su SP92 e Dorsale Macchiareddu attive dal 10 giugno.. Lavori sulla pavimentazione drenante verso Cagliari previsti dall'8 al 15 giugno.. Lavori sulla 195: Anas avvia oggi le attività per riparare i danni del ciclone Harry. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Statale 195: cantiere per danni da ciclone e nuove deviazioni

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